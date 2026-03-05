Ranger Energy Service a Aktie
WKN DE: A2DWAJ / ISIN: US75282U1043
|
05.03.2026 12:58:01
Ranger Energy Services, Inc. Reports Fall In Q4 Profit
(RTTNews) - Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) reported earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $3.2 million, or $0.14 per share. This compares with $5.8 million, or $0.25 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.6% to $142.2 million from $143.1 million last year.
Ranger Energy Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.2 Mln. vs. $5.8 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.25 last year. -Revenue: $142.2 Mln vs. $143.1 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Ranger Energy Services Inc Registered Shs -A-
|17,00
|-2,86%
