Ranger Energy Service a Aktie
WKN DE: A2DWAJ / ISIN: US75282U1043
|
28.07.2026 04:55:30
Ranger Energy Services, Inc. Reveals Retreat In Q2 Income
(RTTNews) - Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) reported earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $6.9 million, or $0.29 per share. This compares with $7.3 million, or $0.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.5% to $176.5 million from $140.6 million last year.
Ranger Energy Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.9 Mln. vs. $7.3 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.32 last year. -Revenue: $176.5 Mln vs. $140.6 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ranger Energy Services Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Ranger Energy Services Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ranger Energy Services Inc Registered Shs -A-
|15,47
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.