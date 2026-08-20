20.08.2026 06:31:29

Ranhill Utilities Bhd Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ranhill Utilities Bhd Registered stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 657,0 Millionen MYR – ein Plus von 30,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ranhill Utilities Bhd Registered 504,9 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,150 MYR gegenüber 0,060 MYR im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,49 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,19 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,128 MYR und einen Umsatz von 2,53 Milliarden MYR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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