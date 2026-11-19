Ranhill Utilities Bhd Registered hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Ranhill Utilities Bhd Registered hat ein EPS von 0,02 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 651,5 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 589,0 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at