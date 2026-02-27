Ranhill Utilities Bhd Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Ranhill Utilities Bhd Registered hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 MYR gegenüber 0,010 MYR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,99 Prozent auf 632,1 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 522,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,042 MYR und einen Umsatz von 2,37 Milliarden MYR beziffert.

Redaktion finanzen.at