Ranhill Utilities Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ranhill Utilities Bhd Registered präsentierte in der am 14.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Ranhill Utilities Bhd Registered ebenfalls ein EPS von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 561,4 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 5,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 593,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at