Rani Therapeutics A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rani Therapeutics A hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at