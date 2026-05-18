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18.05.2026 06:31:29
Rani Therapeutics A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Rani Therapeutics A hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 1,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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