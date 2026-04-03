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03.04.2026 06:31:29
Rank One Computing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rank One Computing hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Rank One Computing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Rank One Computing hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,98 Millionen USD, während im Vorjahr 13,70 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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