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21.09.2026 06:31:29
Rank Progress: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Rank Progress lud am 18.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 PLN gegenüber 0,010 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,1 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 17,3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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