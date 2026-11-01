Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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01.11.2026 11:34:00
Ranking 3 Top Pipeline Stocks by Growth Prospects: Energy Transfer, Enterprise Products, and MPLX
All three are midstream giants. All three offer high yields. All three have consistently raised their distributions and generate fee-based cash flows from infrastructure that the U.S. economy cannot function without. I'm referring to Energy Transfer (TXSE: ET), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), and MPLX (NYSE: MPLX).
But putting aside income safety, yields, and distribution increases, which of these three pipeline stocks offers the best growth prospects? Here's how Energy Transfer, Enterprise Products Partners, and MPLX rank from the least to most compelling growth story.
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