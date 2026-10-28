GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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28.10.2026 04:15:00

Ranking 4 AI Power Stocks By Balance Sheet After the Sell-off: Vertiv, GE Vernova, Bloom Energy, and Plug Power.

Artificial intelligence (AI) is a fancy computer program, so it needs power to exist. With so much spending on AI right now, demand for power and other key products, like cooling systems, has been booming. But Wall Street tends to push investment themes to extremes, often bidding up good ideas to the point where they become highly risky investments.

When it comes to the AI trade, you are probably better off sticking with companies that have the financial strength to handle a rough patch. Which is why you'll likely find GE Vernova (NYSE: GEV) more interesting than Vertiv (NYSE: VRT), Bloom Energy (NYSE: BE), and Plug Power (NASDAQ: PLUG). But the order of that list is actually important; here's why.

Image source: Getty Images.

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GE Vernova 777,20 -3,36% GE Vernova
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Vertiv Holdings 211,40 12,48% Vertiv Holdings

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