Ransomware-Gruppe Black Basta im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "ZDNet.de"

Black Basta ist eine Ransomware as a Service (RaaS), die erstmals im April 2022 auftauchte. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass sie sich seit Februar in der Entwicklung befindet. Die Betreiber von Black Basta wenden eine doppelte Erpressungstechnik an.