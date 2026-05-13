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13.05.2026 06:31:29
Raoom trading Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Raoom trading Company Registered hat am 10.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,2 Millionen SAR – eine Minderung von 15,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,4 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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