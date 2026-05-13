Raoom trading Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Raoom trading Company Registered hat am 10.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,2 Millionen SAR – eine Minderung von 15,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,4 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at