Raoom trading Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raoom trading Company Registered präsentierte am 08.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,36 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,370 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,66 Prozent auf 27,0 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at