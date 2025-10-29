Raoom trading Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Raoom trading Company Registered hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,900 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,3 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,6 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.at