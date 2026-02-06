|
Rap Media zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rap Media gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Rap Media mit einem Umsatz von insgesamt 7,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 79000 Prozent gesteigert.
