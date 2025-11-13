RAPCO Investment Company PJSC Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RAPCO Investment Company PJSC Registered hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,6 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RAPCO Investment Company PJSC Registered 2,8 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at