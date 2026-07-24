RAPCO Investment Company PJSC Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RAPCO Investment Company PJSC Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 AED je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,9 Millionen AED – ein Plus von 117,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RAPCO Investment Company PJSC Registered 4,6 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at