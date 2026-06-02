Rapicut Carbides gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rapicut Carbides gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 INR gegenüber 0,620 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 493,1 Millionen INR gegenüber 104,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,84 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -4,330 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 962,79 Millionen INR – ein Plus von 129,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rapicut Carbides 419,86 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at