Rapicut Carbides verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rapicut Carbides hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rapicut Carbides ein EPS von -3,000 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Rapicut Carbides 207,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at