30.06.2026 06:31:29

Rapid Dose Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rapid Dose Therapeutics gab am 28.06.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,49 Prozent auf 0,7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rapid Dose Therapeutics ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Rapid Dose Therapeutics 2,77 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,09 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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