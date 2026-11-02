Rapid Dose Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rapid Dose Therapeutics stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 67,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,7 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at