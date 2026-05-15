Rapid Micro Biosystems A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rapid Micro Biosystems A hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Rapid Micro Biosystems A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 8,0 Millionen USD gegenüber 7,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at