Rapid Micro Biosystems A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rapid Micro Biosystems A hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rapid Micro Biosystems A 7,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at