10.11.2025 06:31:29
Rapid Micro Biosystems A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rapid Micro Biosystems A hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Rapid Micro Biosystems A 7,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
