Rapid Micro Biosystems A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rapid Micro Biosystems A präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Rapid Micro Biosystems A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,27 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,270 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat Rapid Micro Biosystems A im vergangenen Quartal 8,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rapid Micro Biosystems A 7,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at