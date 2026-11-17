Rapid Micro Biosystems A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 9,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rapid Micro Biosystems A 7,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at