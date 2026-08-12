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12.08.2026 06:31:29
Rapid7 gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Rapid7 äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rapid7 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,55 Prozent zurück. Hier wurden 210,9 Millionen USD gegenüber 214,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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