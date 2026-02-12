|
12.02.2026 06:31:29
Rapid7 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rapid7 hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rapid7 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Rapid7 im vergangenen Quartal 217,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rapid7 216,3 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 859,79 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 844,01 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.