Rapid7 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rapid7 hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rapid7 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Rapid7 im vergangenen Quartal 217,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rapid7 216,3 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 859,79 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 844,01 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at