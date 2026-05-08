Rapid7 präsentierte Quartalsergebnisse

Rapid7 hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rapid7 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 209,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rapid7 210,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at