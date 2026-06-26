Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
|
26.06.2026 14:05:00
Rapidly Rising Data Center Costs May Complicate CoreWeave's Push to 8 Gigawatts of AI Power by 2030
Cloud-computing specialist CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has seen its order book grow nearly 300% year over year to a staggering $99.4 billion. At the same time, the capital required to build an artificial intelligence (AI) data center is rising, with costs estimated at $15 to $25 million per megawatt to build AI-ready facilities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rising Corporation Inc. Registered Shs
Analysen zu Rising Corporation Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.