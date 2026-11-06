Rapport Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rapport Therapeutics hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rapport Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,710 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at