Rapport Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rapport Therapeutics hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rapport Therapeutics ein EPS von -0,750 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at