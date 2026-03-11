|
11.03.2026 06:31:29
Rapport Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rapport Therapeutics ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rapport Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,860 USD gegenüber -3,780 USD im Vorjahr verkündet.
