RaQualia Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RaQualia Pharma hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RaQualia Pharma ein Ergebnis je Aktie von -0,740 JPY vermeldet.

Umsatzseitig standen 775,1 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 19,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RaQualia Pharma 958,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at