RaQualia Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RaQualia Pharma stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,98 JPY. Im Vorjahresquartal waren -8,800 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,52 Prozent auf 895,4 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 775,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at