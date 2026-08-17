RaQualia Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RaQualia Pharma hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -9,26 JPY. Ein Jahr zuvor waren -15,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat RaQualia Pharma 653,6 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 570,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at