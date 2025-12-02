Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
02.12.2025 23:03:14
Rare-Disease Biotech PTC Is Surging — And One Fund Just Raised Its Bet. Should You?
San Diego-based Tang Capital Management reported a $38.3 million increase in its stake in PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT) as of September 30, according to its latest SEC filing.Tang Capital disclosed in its November 14 Form 13-F filing that it increased its position in PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT) by 400,000 shares over the prior quarter. The fund’s holding rose to 1.5 million shares with a reported value of $92.1 million as of September 30. The quarter’s net position change in PTCT was $38.3 million.The buy helped raise PTCT to 3.5% of Tang's nearly $2.6 billion in reportable U.S. equity AUM, making it the fund’s fourth-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!