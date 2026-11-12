Rare Earths Americas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rare Earths Americas veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,230 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at