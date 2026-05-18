RareJob, präsentierte Quartalsergebnisse

RareJob, hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,75 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,700 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,31 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,30 Milliarden JPY.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 34,16 JPY beziffert, während im Vorjahr 28,34 JPY je Aktie in den Büchern standen.

RareJob, hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at