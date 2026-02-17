RareJob, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RareJob, hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,65 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at