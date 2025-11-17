|
RareJob, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RareJob, präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -1,11 JPY. Ein Jahr zuvor waren 7,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 2,29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,32 Milliarden JPY gelegen.
