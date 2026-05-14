Ras Al Khaimah Ceramic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ras Al Khaimah Ceramic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,04 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ras Al Khaimah Ceramic mit einem Umsatz von insgesamt 760,7 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 776,5 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 2,04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at