Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials hat am 10.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,43 Prozent zurück. Hier wurden 63,0 Millionen AED gegenüber 66,7 Millionen AED im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at