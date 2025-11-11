11.11.2025 06:31:28

Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials gab am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 AED wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,9 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 63,2 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen