Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials gab am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 AED wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,9 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 63,2 Millionen AED in den Büchern gestanden.

