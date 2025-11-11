|
11.11.2025 06:31:28
Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials gab am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 AED wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ras Al Khaimah Company for White Cement and Construction Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,9 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 63,2 Millionen AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.