04.02.2026 06:31:28
Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC Bearer hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 AED gegenüber 0,040 AED im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 147,8 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 144,2 Millionen AED in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,360 AED je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC Bearer ein Gewinn pro Aktie von 0,130 AED in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 558,77 Millionen AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 524,21 Millionen AED umgesetzt worden waren.
