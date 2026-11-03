Ras Resorts Apart Hotels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ras Resorts Apart Hotels hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ras Resorts Apart Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 26,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 7,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at