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11.08.2026 06:31:29
Ras Resorts Apart Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ras Resorts Apart Hotels hat am 08.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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