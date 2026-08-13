|
13.08.2026 06:31:29
Rasa Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rasa Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Rasa Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,91 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 13,71 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 30,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!