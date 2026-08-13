Rasa Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rasa Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Rasa Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,91 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 13,71 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 30,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at