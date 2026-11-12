Rasa Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rasa Industries hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 30,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rasa Industries 15,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at