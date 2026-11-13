Rasa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rasa hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rasa 49,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at